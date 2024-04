28-latek przyjeżdżał z Oławy do Brzegu okradać sklepy. Dodatkowo działał w warunkach recydywy

Kilka dni temu policjanci kryminalni z Brzegu otrzymali informację o kradzieżach sklepowych.

- Z ich ustaleń wynikało, że do takich zdarzeń miało dochodzić od stycznia tego roku w różnych drogeriach w mieście. Podejrzany ze sklepowych półek zabierał przede wszystkim perfumy i elektryczne szczoteczki do zębów. W trakcie policyjnych ustaleń okazało się również, że ta sama osoba może być odpowiedzialna za kradzież 7 kurtek z jednego ze sklepów odzieżowych w mieście. Poszkodowani straty oszacowali na ponad 10 000 złotych - informuje st. asp. Patrycja Kaszuba, oficer prasowy KPP w Brzegu.

Śledczy w tej sprawie zebrali szereg materiałów dowodowych oraz zabezpieczyli monitoring i przesłuchali pracowników sklepów. Na tej podstawie ustalili rysopis podejrzewanego i wytypowali mężczyznę mogącego mieć związek z kradzieżami.

- Z ustaleń śledczych wynikało, że mężczyzna do wybranych sklepów wchodził zawsze inaczej ubrany, m.in. zakładał różne czapki i okulary korekcyjne, których na co dzień nie nosił. Na początku kwietnia kryminalni zapukali do mieszkania 28-latka. Mieszkaniec Oławy w chwili zatrzymania był nietrzeźwy w organizmie miał blisko promil alkoholu. Został przewieziony do brzeskiej komendy i po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty - dodaje st. asp. Kaszuba.