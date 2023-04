35 i 37-letni mieszkańcy Brzegu zostali zatrzymani w związku z pobiciem usłyszeli zarzuty. Grozi im nawet 7,5 roku więzienia

Kilka dni temu policjanci z Brzegu przyjęli zawiadomienie o pobiciu.

- Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że do zdarzenia miało dojść na jednej z ulic w mieście. Najpierw dwóch napastników wtargnęło do lokalu usługowego, w którym pracował pokrzywdzony. Tam wszczęli awanturę i mimo, że lokal tego dnia już był nieczynny nie reagowali na prośby o opuszczenie go. Kiedy już wyszli, zaczęli okładać mężczyznę pięściami. Kierowali również w stosunku do niego groźby karalne - informuje asp. Patrycja Kaszuba, oficer prasowy KPP w Brzegu.