38-latek przekroczył prędkość i policja zatrzymała go kontroli. Okazało się, że nie miał prawa jazdy, a w organizmie miał 3 promile alkoholu Adrian Gajewski

38-latek miał ponad 3 promile! pixabay

Policjanci z brzeskiej drogówki zatrzymali do kontroli właściciela audi. Mężczyzna na obowiązującej „pięćdziesiątce” jechał blisko 70 km/h. Jak się okazało na koncie ma on również inne przewinienia. Nigdy nie posiadał uprawnień do kierowania i oraz był pijany - miał 3 promile alkoholu w organizmie.