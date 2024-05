Absolutorium dla Burmistrza Lewina Brzeskiego Artura Kotary. Radni byli jednomyślni

Budżet Gminy Lewin Brzeski za 2023 rok – jak usłyszeliśmy - został zrealizowany w sposób poprawny. Potwierdzają to pozytywne opinie o sprawozdaniu z wykonania budżetu za ubiegły rok, które zostało wydane przez Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisję Rozwoju Gospodarczego, Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej oraz Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu.

- Bardzo dziękuję Radnym Rady Miejskiej za udzielenie mi absolutorium, to także absolutorium dla Państwa, bo Wy jako Radni wspieracie mnie, podejmujecie stosowne uchwały, co dopinguje nie tylko mnie do pracy, ale również pracowników i kierownictwo Urzędu oraz jednostek organizacyjnych - mówił na sesji Artur Kotara, burmistrz Lewina Brzeskiego. - To tak naprawdę nasza wspólna praca i nasz wspólny sukces, że udaje nam się realizować zadania, które mamy zapisane w strategii i uchwałach, które podejmujcie. Dzisiaj po raz kolejny mówię dziękuję i zapowiadam dalszą pracę na rzecz rozwoju naszej gminy - dodał włodarz gminy.