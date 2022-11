Biesiada kresowa w Lewinie Brzeskim. Zabawa w tym roku była przednia! [ZDJĘCIA] Adrian Gajewski

Sobotni wieczór 26 listopada należał do uczestników Biesiady Kresowej w Lewinie Brzeskim. To już tradycja, że główna sala Miejsko-Gminnego Domu Kultury zapełnia się po brzegi biesiadnikami, którzy przybywają do opolskiego miasta, aby pobawić się przy dobrej muzyce, pysznym jedzeniu i w dobrym towarzystwie.