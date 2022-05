Brzeg na wyjątkowych fotografiach Jana Androsa. Te ujęcia robią ogromne wrażenie! Adrian Gajewski

Przedstawiamy Wam zdjęcia brzeskiego fotografa Jana Androsa (możecie je zobaczyć w naszej galerii), które mają zjawiskowy i niepowtarzalny klimat. Na co dzień często żyjemy w biegu i nie mamy czasu podziwiać tego co oferuje nam nasze miasto. Które zdjęcie Brzegu zrobi na Was największe wrażenie?