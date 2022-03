Brzescy futsaliści w półfinale Pucharu Polski! Clearex Chorzów - Gredar Fit-Morning Brzeg 2:3 Adrian Gajewski

Gredar Fit-Morning Brzeg po bardzo trudnym spotkaniu w Chorzowie zapewnił sobie awans do półfinału Pucharu Polski. Dla klubu to historyczny sukces, gdyż do tej pory brzeżanie nigdy nie zaszli tak daleko w tych rozgrywkach. Warto podkreślić, że drużyna pokazała charakter oraz ogromną wolę walki. Pomimo tego, że przegrywali 2:0, potrafili przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść.