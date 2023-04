Dzień otwarty w Zespole Szkół Budowlanych w Brzegu. Ósmoklasiści licznie wzięli w nich udział [ZDJĘCIA]

Przybyłych na dzień otwarty uczniów serdecznie powitała Renata Jabłońska-Denes, dyrektorka szkoły.

- Bardzo dziękuję, że przybyliście do nas w tak dużej ilości, to jest dla nas niezwykle ważne i bardzo istotne, jesteście dla nas najważniejszymi dzisiaj gośćmi, witamy Was bardzo serdecznie. Zapraszam Was do zabawy, konkursów i samych przyjemności, byście mogli poznać naszą ofertę trochę inaczej - mówiła.