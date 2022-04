Fake news obiegł Lewin Brzeski. Policjanci zdementowali informację o napaści na dziewczynkę

To nie pierwsza taka sytuacja w mediach społecznościowych w ostatnich miesiącach i co gorsze prawdopodobnie nie ostatnia. Co ciekawe, wiadomość o takiej samej treści pojawiła się również na grupach innych miast. Miała ona taki sam charakter i przekazywała te same informacje, jedynie zmieniało się miejsce zdarzenia (podobne posty pojawiły się między innymi w Skarszewie, Makowie Mazowieckim czy Bolkowie).

Mieszkańcy Lewina Brzeskiego wpadli w panikę, a sam post na Facebooku błyskawicznie notował coraz większe zasięgi, dzięki udostępnieniom nieświadomych ludzi.

Sprawą bardzo szybko zainteresowała się policja i po przeprowadzeniu śledztwa wydała następujący komunikat: