Futsal. Nie było niespodzianki w Pucharze Polski. Rekord Bielsko-Biała - Gredar Fit-Morning Brzeg 12:4

Już w pierwszej połowie zawodnicy Rekordu przejęli inicjatywę i zdobyli aż siedem bramek, nie dając przy tym dojść do głosu brzeżanom. Pierwsze trafienie w 8. minucie zanotował Mikołaj Zastawnik. W 11. minucie na 2:0 podwyższył Sebastian Leszczak i Mistrz Polski ewidentnie się rozpędzał. Następnie na przestrzeni kilku minut gospodarze trafili do siatki Gredara aż pięciokrotnie. Gole zdobywali Micha Marek, Stefan Rakić, a następnie w trzy minuty hat-tricka skompletował Łukasz Biel. Na przerwę zatem zawodnicy schodzili przy wyniku 7:0 i niestety losy awansu były już rozstrzygnięte.

Po przerwie gra się nieco wyrównała, a kibice mogli dalej oglądać ciekawe, obfite w bramki widowisko. W drugiej połowie padło aż dziewięć goli, ale już cztery z nich należały go gości z Opolszczyzny. Najpierw na 1:7 strzelił Viacheslav Kozhemiaka, kilka minut później drugiego gola dla brzeżan strzelił Kacper Kędra, a w 30. minucie do siatki trafił Kamil Kucharski. Trener Rekordu wziął i czas i zmotywował swoich zawodników do lepszej gry. Na 3:8 po chwili strzeił Paweł Budniak, a dziewiąte trafienie dla gospodarzy zanotował Michał Marek. Chwile później kolejnego gola dla gospodarzy strzelił Miłosz Krzempek. Gredar odpowiedział trafieniem Kucharskiego, ale ostatnie dwa ciosy należy do Bielska-Białej. W 37. i 39. minucie do siatki trafiał Michał Marek, zdobywając swoją trzecią i czwartą bramkę w meczu.