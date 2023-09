Gdzie można głosować w Brzegu? Lista lokali wyborczych

adres: Jana Pawła II 5, 49-300 Brzeg numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

adres: Armii Krajowej 7, 49-300 Brzeg numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

adres: Ciepłownicza 11, 49-300 Brzeg numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

adres: Oławska 2A, 49-300 Brzeg numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

adres: Bolesława Chrobrego 32a, 49-300 Brzeg numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

adres: Sportowa 1, 49-300 Brzeg numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

adres: Kamienna 2, 49-300 Brzeg numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

adres: Bohaterów Monte Cassino 14, 49-300 Brzeg numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

adres: Wysoka 1, 49-300 Brzeg numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

adres: Poprzeczna 1, 49-300 Brzeg numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

adres: Kamienna 2, 49-300 Brzeg numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

adres: Robotnicza 22, 49-300 Brzeg numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

adres: Poprzeczna 1, 49-300 Brzeg numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

adres: Bohaterów Monte Cassino 1, 49-300 Brzeg numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

adres: Księdza Makarskiego 5, 49-300 Brzeg numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

adres: Lompy 1, 49-300 Brzeg numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

adres: Gaj 1, 49-300 Brzeg numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

adres: rynek Rynek 1, 49-300 Brzeg numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

adres: 1 Maja 2, 49-300 Brzeg numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

adres: Słowiańska 18, 49-300 Brzeg numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

adres: Kamienna 3, 49-300 Brzeg numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

Jak głosować w wyborach 2023? Poradnik wyborcy.

Gdzie odbywa się głosowanie? Co zabrać ze sobą na wybory? Jak oddać ważny głos? Sprawdź, jakie są zasady dotyczące głosowania w wyborach parlamentarnych. W jaki sposób zagłosować, kiedy nie będzie nas w miejscu zameldowania? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedzi w naszym poradniku wyborczym.

Co trzeba zrobić, kiedy chcemy głosować poza miejscem zameldowania?

Aby zagłosować w innym miejscu niż miejsce zameldowania trzeba wcześniej uzyskać wpis do rejestru wyborców albo przedstawić zaświadczenie o prawie do głosowania. Osoba zameldowana z góry jest wpisywana do rejestru. Taki rejestr ma charakter stały, co oznacza, że nie tworzy się go na potrzeby przeprowadzenia konkretnych wyborów. Składa się z dwóch części: