Gdzie można głosować w Lewinie Brzeskim? Lista lokali wyborczych

adres: Zamkowa 6, 49-345 Skorogoszcz numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

adres: Zamkowa 3, 49-340 Lewin Brzeski numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

adres: Słowackiego 9, 49-330 Łosiów numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

adres: Rynek 26, 49-340 Lewin Brzeski numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

adres: Mickiewicza 6, 49-340 Lewin Brzeski numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

adres: Opolska 6, 49-345 Skorogoszcz numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

adres: Borkowice 4a, 49-345 Borkowice numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

adres: Przecza 50, 49-345 Przecza numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

adres: Moniuszki 41 A, 49-340 Lewin Brzeski numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

adres: Oldrzyszowice 33, 49-340 Oldrzyszowice numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

adres: Nowa Wieś Mała 50, 49-340 Nowa Wieś Mała numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

adres: Zamkowa 13, 49-345 Mikolin numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

adres: Kantorowice 11b, 49-340 Kantorowice numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

adres: Różyna 20, 49-330 Różyna numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

adres: Strzelniki 61a, 49-330 Strzelniki numer okręgu do Sejmu: 21 numer okręgu do Senatu: 51

Jak głosować w wyborach do Sejmu i Senatu? Sprawdź nasz poradnik wyborczy

Jak głosować w wyborach parlamentarnych, aby mieć pewność, że głos zostanie uznany za ważny? Jak wziąć udział w głosowaniu, kiedy w dniu wyborów jesteśmy poza miejscem zameldowania? Jakie ułatwienia w czasie wyborów przysługują osobom z niepełnosprawnościami i seniorom? Odpowiedzi na te i inne ważne pytania zawarliśmy w naszym poradniku.

Wybory 2023 - w jaki oddać ważny głos?

Każdy wyborca otrzymuje dwie karty do głosowania. Na jednej znajdują się kandydaci do Sejmu, na drugiej kandydaci do Senatu. Na każdej z kart zaznaczamy jednego kandydata z konkretnego, jednego komitetu wyborczego. Nie wolno oddać głosu na dwóch kandydatów.

Aby oddać ważny głos przy nazwisku kandydata w miejscu do tego wyznaczonym (kratka obok nazwiska) stawiamy znak X. Są to dwie przecinające się linie w obrębie wyżej wymienionej kratki.