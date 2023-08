Gdzie znaleźć dobre lody w Brzegu? Sprawdź adresy w sierpniu 2023

W epoce Renesansu włoski architekt i kucharz odkrył, że kiedy zamknięty pojemnik z kremem mleczno-jajecznym zostanie umieszczony w naczyniu z lodem i solą zostanie on zamrożony i tak powstaną lody. Pierwsza lodziarnia o nazwie Cafe Procope powstała w 1686 roku we Francji.

Już w starożytnych Chinach pisano o deserze z owoców, lodu i mleka. W Europie również zajadali się tym przysmakiem nieliczni mieszkańcy starożytnej Grecji i Rzymu. Był to posiłek wykwintny, unikatowy i trudny do wykonania ze względu na konieczność sprowadzania lodu z gór.

Po wojnie produkcja lodów została rozwinięta na szeroką skalę. Rzemieślnicy kręcili je w specjalnie stworzonych do tego maszynkach. Były serwowane w waflach lub andrutach. Zaczęto sprzedawać także te na patyku. Lodziarnie w Brzegu otwierano przy głównym placu i najbardziej uczęszczanych ulicach. Lody można było dostać jedynie latem, z tego też powodu był to deser, na który czekano cały rok i posiadał on duże zainteresowanie w sezonie.

Kaloryczność lodów

Gdy sięgamy po lody zastanawiamy się zapewne czy są kaloryczne i czy nie wpłyną negatywnie na naszą figurę. W zależności od tego, jakie są to lody porcja 100 g zawiera w sobie około 200 kcl. Gałka lodów waniliowych dostarczy nam około 130 kcl. Porównując to do innych deserów jest to niewielka ilość. Możemy więc bez obaw delektować się nimi podczas upałów.

Zapewne najzdrowsze okażą się lody zrobione w domu. Do tego można wykorzystać świeże owoce, jogurt lub wodę oraz dodatki, np. orzechy. Dodanie małej ilości cukru lub jego zamiennika spowoduje, że kaloryczność będzie jeszcze niższa.