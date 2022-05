III liga piłkarska. Górnik II Zabrze - Stal Brzeg 1:2

W pierwszej części gry to gospodarze dominowali na boisku. Zabrzanie dłużej utrzymywali się przy piłce i stworzyli sobie kilka okazji do zdobycia gola, jednak dobrze w bramce Stali był dysponowany Amin Stitou. Jednak brzeżanie też mieli swoje sytuacje, najbliżej trafienia byli Matusik oraz Niemczyk, ale zabrakło im skutecznego wykończenia. Kiedy wydawało się, że pierwsza połowa zakończy się bezbramkowym remisem, Górnik strzelił w czwartej minucie doliczonego czasu gola. Autorem tego trafienia był Lubaski.

W drugiej połowie obydwie drużyny miały sporo okazji do zdobycia gola, ale skuteczniejsi byli jednak brzeżanie. W 67. minucie Wdowiak skierował piłkę do siatki i wyrównał wynik meczu. Decydujący głos w meczu należał do Stali i w 88. minucie Bronisławski zapewnił drużynie z Opolszczyzny cenne trzy punkty.

Dzięki temu zwycięstwu brzeżanie zrobili bardzo duży krok w kierunku utrzymania.

30. kolejka III ligi (grupa 3)

Górnik II Zabrze - Stal Brzeg 1:2 (bramki: Lubaski 45+4' - Wdowiak 67', Bronisławski 88')

Stal: Stitou - Leończyk, Wdowiak, Lechowicz, Ograbek, Kuriata (65' Podgórski), Czajkowski, Niemczyk (90' Danielik), Matusik (90' Nowakowski), Bronisławski, Celuch (83' Dychus). Trener Marcin Nowacki

Żółta kartka (Stal): Kuriata

Sędzia: Tomasz Tatarzyński (Kraków)