III liga piłkarska. Miedź II Legnica - Stal Brzeg 6:1

Warto podkreślić, że zespół z Legnicy był wzmocniony aż trzynastoma piłkarzami z pierwszej drużyny Miedzi, która aktualnie występuje w Ekstraklasie. Z powodu przerwy na reprezentację sztab szkoleniowy zesłał do zespołu rezerw m.in. Luciano Narsingha (16-krotny reprezentant Holandii), Szymona Matuszka (ponad 120 spotkań w ekstraklasie), czy Hiszpana Koldo Obietę.

Od początku spotkanie brzeżanie nie mieli za wiele do powiedzenia. Już w 1. minucie gola dla gospodarzy zdobył Drachal. Później co prawda wyrównujące trafienie zanotował Celuch, ale jeszcze przed przerwą legniczanie aż trzy razy znaleźli drogę do brzeskiej bramki. Wszystko za sprawą Hiszpana Koldo Obiety, który w zaledwie 14 minut skompletowa hattricka i do szatni brzeżanie schodzili z trzybramkową stratą.

Po przerwie obraz gry nie uległ zmianie. Legniczanie dołożyli jeszcze dwa trafienia. W 53. minucie gola zdobył Carolina, a w 60. minucie po raz drugi na listę strzelców wpisał się Drachal.