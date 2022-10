III liga piłkarska. Stal Brzeg - Carina Gubin 0:2

W pierwszej połowie Stal prezentowała się nieźle. Do 30. minuty brzeżanie swoją grą dawali spore nadzieje na korzystny wynik w tym meczu. Niestety brakowało konkretów w ofensywie i dokładności. Najbliżej gola drużyna z Opolszczyzny była w 23. minucie, kiedy to po szybkiej akcji najpierw strzelił Czernysz, a po obronie Czajora futbolówkę niecelnie dobijał Bronisławski. Swoje szanse mieli też goście, jednak również w pierwszej części gry nie znaleźli sposobu na pokonania Jaskuły.

W drugiej połowie bardziej wyrachowany futbol zaprezentowała drużyna gości, za co została nagrodzona golami. W 60. minucie do siatki brzeżan trafił Matuszewski i wyprowadził zespół z Gubina na prowadzenie. Brzeżanie ruszyli natychmiastowo do odrabiania strat, jednak dwie groźne akcje zakończyły się niepowodzeniem. Najpierw w 66. minucie Siudak trafił w słupek, a trzy minuty później potężny wolej Czajkowskiego wylądował na poprzeczce. Niewykorzystane sytuacje potrafią się mścić i tak było również w tym przypadku. W 75. minucie Grzymisławski po solowym rajdzie strzelił gola dającego gościom dwubramkowe prowadzenie i taki wynik utrzymał się już do końca.