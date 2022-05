III liga piłkarska. Stal Brzeg - Carina Gubin 3:0

Goście z Gubina prezentowali się w tym spotkanie poprawnie i stworzyli kilka groźnych sytuacji. Najlepszą z nich mieli już w 1. minucie, jednak nie byli w stanie wykorzystać błędu brzeskiego bramkarza i po tym jak wypuścił on piłkę z rąk, zawodnik Cariny trafił w słupek. Następnie do głosu doszli gospodarze i w 8. minucie wynik spotkania otworzył Michał Sypek. W dalszej części pierwszej połowy to Stal dominowała, jednak na kolejne gole kibice zgromadzeni na Stadionie Miejskim w Brzegu musieli poczekać do drugiej połowy.

Po przerwie zawodnicy Cariny Gubin zaczęli grać bardzo odważnie, jednak to też pozwalało brzeżanom na wyprowadzanie kontrataków. W 61. minucie Stal wyszła na dwubramkowe prowadzenie, a autorem trafienia na 2:0 był Bronisławski, który pewnie wykorzystał sytuację sam na sam z bramkarzem. Gospodarze w 88. minucie jeszcze podwyższyli rozmiary zwycięstwa, a to wszystko za sprawą Niemczyka, który zachował się przytomnie w polu karnym i trafił do siatki.