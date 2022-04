III liga piłkarska. Stal Brzeg - Foto-Higiena Gać 2:0

Pierwsza połowa należała do gości, jednak nie potrafili tego zwieńczyć golem. Drużyna Stali popełniała wiele błędów i często traciła piłkę, a w ataku praktycznie nie istniała. Brzeżanie nie oddali w pierwszej 45 minutach żadnego celnego strzału. Foto-Higiena Gać natomiast miała swoje okazje, ale brakowało skuteczności, a dodatkowo w bramce dobrze spisywał się Jaskuła.

Po przerwie na trzy zmiany zdecydował się trener Marcin Nowacki. Na boisko weszli Kuriat, Niemczyk i Dychus. Rezerwowali rozruszali grę i okazali się kluczowymi zawodnikami w drugiej połowie. Brzeżanie zostali nagrodzenia za swoją lepszą dyspozycję po przerwie. W 56. minucie Bronisławski otworzył wynik spotkania, a w 86. minucie gola na 2:0 zdobył Podgórski.

Był to ciężki mecz, nie obfitujący w wiele sytuacji bramkowych. Wiedzieliśmy, że łatwo nie będzie, z Foto-Higieną zawsze grało się bardzo ciężko, trener Pikaus też dobrze przygotował swój zespół do meczu z naszą drużyną. W pierwszej połowie "Gacianka" grała dokładnie to, co my chcieliśmy grać, natomiast my nie realizowaliśmy swojego planu. Dzisiaj dużo dali nam zmiennicy. Gdy drużynie nie idzie, to właśnie po to ma się szeroką kadrę, by wówczas reagować. Zmiany tchnęły w nas nadzieję na wygraną. Ogólnie był to słaby mecz w naszym wykonaniu i mam nadzieję, że taki prędko już nam się nie zdarzy. Jedynie trzy punkty mnie cieszą, choć z drugiej strony to one były dzisiaj najważniejsze. - powiedział trener Marcin Nowacki.