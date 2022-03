III liga piłkarska. Stal Brzeg - Gwarek Tarnowskie Góry 2:2

Mecz rozpoczął się lepiej dla gości. Od początku spotkania dominowali i mieli kilka dogodnych sytuacji do zdobycia gola. Jednak po kilkunastu minutach do głosu doszła Stal i to brzeżanie strzelili pierwszą bramkę w spotkaniu. Czajkowski huknął z ponad 20 metrów, a piłka odbiła się od słupka i wylądowała w siatce przyjezdnych. Stal od momentu zdobycia gola prezentowała się bardzo dobrze. Brzeżanie mogli podwyższyć prowadzenie jeszcze przed przerwą, jednak zabrakło skuteczności.

W drugiej połowie piłkarze Stali zaprezentowali się poniżej oczekiwań. W 57. minucie po rzucie rożnym Barbus strzałem głową doprowadził do wyrównania. Na kolejnego gola przyjezdni nie musieli długo czekać. Już w 59. minucie po sporym zamieszaniu w polu karnym brzeżan do siatki. Sytuacja skomplikowała się chwilę później, gdy czerwoną kartkę ujrzał Matusik i brzeżanie grali w dziesiątkę. W 78. minucie drugą żółtą kartkę otrzymał natomiast Barbus i siły na boisku się wyrównały. Decydujący głos w tym meczu należał jednak do brzeżan. W 82. minucie najlepiej w podbramkowym zamieszaniu odnalazł się Dychus i zdobył gola na 2:2.