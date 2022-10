III liga piłkarska. Stal Brzeg - Odra Wodzisław Śląski 3:0

Nareszcie atutem brzeżan była skuteczność i dominacja na boisku. Stal od początku meczu przejęła inicjatywę i została za to wynagrodzona już w 9. minucie, kiedy to do siatki trafił Michał Maj i wyprowadził zespół z Opolszczyzny na prowadzenie. W dalszej części gry, brzeżanie notowali sporo odbiorów i byli bardzo solidni. W 33. minucie prowadzenie mógł podwyższyć Damian Celuch, ale minimalnie chybił.

W drugiej połowie na murawie dominował chaos. Piłkarze, że Śląska nie potrafili tego dnia pokonać Miłosza Jaskuły, natomiast problemów ze znalezieniem drogi do bramki nie miał już tym razem Damian Celuch, który do siatki trafił dwukrotnie. Najpierw w 68. minucie wykorzystał dobre podanie Michała Kuriaty, a w 74. minucie ustalił wynik meczu dobijając piłkę z bliskiej odległości.

- Przede wszystkim cieszę się ze zdobycia trzech punktów, bo to było dla nas priorytetem, żeby w dzisiejszym meczu zapunktować. Taki był cel i chłopcy bardzo dobrze go zrealizowali. Jestem też zadowolony ze stylu, w jakim odnieśliśmy to zwycięstwo, bo gra w piłkę powinna być ciekawa dla kibiców i tak to dzisiaj wyglądało. Zawodnicy uwierzyli w to, co robimy, chłopaki łapią pewność siebie i to już widziałem w tygodniu podczas treningów, dlatego też nie martwiłem się o ich głowy. Chłopaki potwierdzili, że nie ma wśród nich jakiegoś problemu mentalnego, wcześniej był problem z grą, ale ułożyliśmy to i dziś jestem bardzo, bardzo szczęśliwy z tego zwycięstwa - powiedział Kamil Rakoczy, trener Stali.