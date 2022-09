III liga piłkarska. Stal Brzeg - Stilon Gorzów 0:2

Pierwszy kwadrans to dominacja Stali, która stworzyła sobie kilka dogodnych sytuacji, jednak niestety nie udało się ich zamienić na gola. Swoje okazje mieli Kuriata, Bronisławski oraz Celuch. Brzeżanie w dalszej części gry również przeważali, jednak to Stilon pierwszy znalazł sposób na zdobycie bramki. W 39. minucie po asyście Nowaka, piłkę do siatki skierował Drozdowicz i do przerwy pomimo niezłej gry, Stal schodziła z wynikiem 0:1.

Druga część gry to również ofensywna gra brzeżan. Swoje szanse mieli Matusik i Czajkowski, jednak szwankowała skuteczność. Pomimo dobrego wejścia w grę po przerwie to ponownie gorzowianie potrafili wykorzystać swoje szanse, w czym pomogła im jeszcze czerwona kartka brzeskiego bramkarza. Jaskuła popełnił bardzo duży błąd, niepotrzebnie wychodząc za pole karne i Stal musiała sobie radzić w dziesiątkę. W 73. minucie decydującego o losach spotkania gola strzelił Bohdanov i to Stilon wywiózł z Brzegu trzy punkty.