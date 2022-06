III liga piłkarska. Zagłębie II Lubin - Stal Brzeg 3:2

Pierwsza połowa należała zdecydowanie do gospodarzy. To oni prowadzili grę i zostali za to nagrodzeni dwoma golami. W 29. minucie wynik spotkania otworzył Mateusz Chramek, a 41. minucie prowadzenie podwyższył Kacper Zając. To nie było najlepsze 45 minut brzeżan, ale pozostawało mieć nadzieję, że po przerwie żółto-niebiescy będą w stanie odwrócić wynik spotkania.

Druga połowa zaczęła się jednak mocnym ciosem w stronę brzeżan. Już w 51. minucie Zagłębie wyszło na trzybramkowe prowadzenie, a autorem trafienia był Wojciech Szafranek. Stal próbowała nawiązać walkę, ale receptę na trafianie do siatki gospodarzy znaleźli zbyt późno, aby wywieźć z Lubina chociaż jeden punkt. W 84. minucie gola zdobył Mateusz Lechowicz, a następnie w 87. minucie kontaktowe trafienie zaliczył Damian Celuch. To jednak było wszystko na co tego dnia było stać brzeżan.

33. kolejka III ligi (grupa 3)

Zagłębie II Lubin - Stal Brzeg 3:2 (bramki: 29' Chramek, 41' Zając (rzut karny), 51' Szafranek - 84' Lechowicz, 87' Celuch)