Kierowcy w Brzegu będą jutro skrobać szyby? Sprawdź prognozę na noc z wtorku na środę Newsroom 360

Czy w Brzegu zamarzną jutro szyby? iStock Getty Images

Czy jutro w Brzegu trzeba będzie skrobać szyby? Żeby ułatwić ci to zadanie, sprawdziliśmy prognozę pogody na najbliższą noc. Prawdopodobieństwo opadów wynosi 10%, a spodziewana wilgotność powietrza w Brzegu to 78%. Według wskazań meteorologów, w nocy z wtorku na środę słupki rtęci powinny pokazać ok. -2°C. Do tego prędkość wiatru w nocy ma wynieść 12 km/h. Ryzyko wystąpienia przymrozków jest duże. Szczególnie dotyczy to mniej zabudowanych obszarów w Brzegu.