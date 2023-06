Kierunek technik spedytor w Zespole Szkół Budowlanych w Brzegu z patronatem MON. To dobre wieści dla uczniów

Zajęcia ogólnokształcące w oddziale przygotowania wojskowego przygotowują ucznia do egzaminu maturalnego i zawodowego, natomiast zajęcia realizowane w ramach programu OPW przygotowują do podjęcia służby wojskowej (zawodowej , terytorialnej, kandydackiej).

- Szkolenia wojskowe, które przechodzić będą uczniowie w trakcie nauki, będą zbliżone do tych, które odbywają żołnierze służby przygotowawczej. Same zajęcia prowadzić będą instruktorzy z jednostek wojskowych. Nasza szkoła współpracuje z jednostkami: I Brzeskim Pułkiem Saperów, Wojskowym Centrum Rekrutacji w Brzegu, X Opolską Brygadą Logistyczną, Akademią Wojsk Lądowych we Wrocławiu i Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu - czytamy na stronie ZSB w Brzegu.