Mocne Granie po raz trzeci na szczycie Brzeskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki. Emocji nie brakowało [ZDJĘCIA]

I to właśnie ekipa Podnośników po raz drugi z rzędu zajęła trzecie miejsce, w niedzielę pokonując w rewanżowym meczu The Roosters 3:1.

- Przebieg spotkania był podobny do finału: Podnośniki prowadziły już 2:0, co zapewniało im miejsce na podium, kiedy nastąpiło rozluźnienie i The Roosters łatwo wygrali seta numer trzy. W tym wypadku drużyna Mateusza Mochniaka szybciej się zmobilizowała i zakończyła mecz w czwartej partii - czytamy w komunikacie.