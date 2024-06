Można już wypożyczać kajaki na brzeskiej marinie. Pierwsza godzina jest bezpłatna

Kajaki na brzeskiej marinie można wypożyczać od kilkunastu lat i co roku korzysta z tego kilkuset miłośników rekreacji nad wodą. W obecnym sezonie wypożyczalnia będzie czynna codziennie w godzinach 11.00-19.00.

- Pierwsza godzina wypożyczenia nic nie kosztuje, natomiast każda kolejna - 15 zł za kajak. Do dyspozycji są kajaki jedno i dwuosobowe, w skład zestawu wchodzą oczywiście kapoki i wiosła - informuje MOSiR.

Warto dodać, że przystań to również baza dla wielu zmotoryzowanych wodniaków, którzy odpłatnie przechowują tu swoje łodzie, jak i wodują je na slipie.

- Od 1 czerwca do końca sezonu marina jest czynna od godz. 10.00 do 20.00. W tym sezonie na Marinie nie zabraknie dodatkowych atrakcji. Już 8 czerwca charytatywny Piknik dla Agusi, a 22 czerwca największa wodniacka impreza w Brzegu - VI Regaty Smoczych Łodzi, w których wystartuje kilkanaście załóg. Lada dzień uczestnicy rozpoczną treningi, a już teraz wszystkich zapraszamy do kibicowania - czytamy w komunikacie.