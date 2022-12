Najlepsze apteki w Brzegu. Zobacz apteki w grudniu 2022

To nie jedyne kryteria, wyznaczające dobrą aptekę. Zadowolonych klientów przybywa, gdy w okienku spotkają się z życzliwością i zostają sprawnie obsłużeni. Dużym plusem jest także brak kolejek.

Xylometazolin Apteo Med 0,1% Krople do nosa 10ml

NEBU-DOSE HIALURONIC Roztwór do inhalacji na nadmierną wydzielinę...

Otrivin Aerozol do nosa 1 mg/ml 10ml

Nicorette Freshfruit Gum Guma do żucia 4mg 105 sztuk

Rinopanteina aerozol do nosa 20 g

Nicorette Freshmint Gum Guma do żucia 2mg 105 sztuk

Nasic aerozol do nosa 10ml

Nicorette Classic Gum Guma do żucia 2mg 105 sztuk

Nicorette Icy White Gum Guma do żucia 4mg 105 sztuk

Dobry farmaceuta - charakterystyka

Dobrego farmaceutę cechują empatia oraz doświadczenie. Powinien on być specjalistą w dziedzinie farmacji. Dobrze Ci doradzi, kiedy zapytasz, jak stosować lek. Bardzo często to właśnie farmaceuta sprawia, że pacjenci lubią wracać do tej konkretnej apteki.