Narada zespołu zarządzania kryzysowego w Urzędzie Miasta w Brzegu. Rozmawiano na temat pomocy dla uchodźców z Ukrainy

Podczas spotkania rozmawiano na temat miejsc zakwaterowania osób, które coraz liczniej przybywają do Brzegu, ale również przygotowywania miejsc w szkołach i przedszkolach dla ukraińskich dzieci. Omówiono także kwestię pomocy i wsparcia ze strony lekarzy oraz terapeutów i psychologów.

Aktualnie w powiecie brzeskim znajduje się już prawie 400 osób, które zarejestrowały się w punktach recepcyjnych w naszym mieście. W samym Brzegu przebywa 356 Ukraińców.

Przypominamy, że w Brzegu znajdują się dwa punkty recepcyjne:

Punkt recepcyjny to miejsce, do którego kierowani są wszyscy uchodźcy z Ukrainy, przybywający do naszego miasta, którzy nie poddali się rejestracji na granicy ani w innym punkcie do tego wyznaczonym. Rejestracja jest bardzo ważna, ponieważ celem jest uruchomienie dalszej sprawnej pomocy rzeczowej i wsparcie psychologiczne. - czytamy w komunikacie Urzędu Miasta w Brzegu.