Niepełnosprawny intelektualnie mężczyzna z Brzegu kradnie masowo rowery. Mieszkańcy tracą cierpliwość: "To już przechodzi ludzkie pojęcie"

Problem jest o tyle złożony, że pan Marcin jest dobrze przygotowany do przechwycenia jednośladu i nawet zapięte rowery nie stanowią dla niego przeszkody. Pomimo licznych głosów, że pan Marcin rowerów nie kradnie, a jedynie pożycza to nie zawsze tak pomyślnie się to wszystko kończy, o czym alarmuje chociażby pani Katarzyna na portalu "Polecam Nie polecam w Brzegu", który od jakiegoś czasu stał się raczej miejscem poszukiwań rowerów.

- Trzeba zabrać obcęgi i na chwilę spokój będzie i tak za każdym razem. Na całym świecie nie ma podobnego przypadku. Może to zorganizowana akcja, złodzieje dają sprzęt a Marcin dostarcza rowery bo jest bezkarny. Mój rower też zaginął i do tej pory się nie znalazł, też był zabezpieczony - komentuje pani Katarzyna.

- Za chwilkę ktoś go połamie to się może zajmą tą sprawą... - zauważa pan Dawid.

- Gdyby to mnie dotyczyło, to byłaby krótka piłka. No ale to musi się chcieć. Złodziej to złodziej. Nie ma równych i równiejszych. Zapewne też jego opiekun nie oddaje pieniędzy poszkodowanym za uszkodzone zapięcia rowerowe - pisze pan Piotr.

Zgłoszeń dotyczących kradzieży jest jednak niewiele

Pomimo tego, że w internecie nie brakuje postów dotyczących zaginionych rowerów to zgłoszeń na policję jest niewiele, a właściwie jedno.

- Do tej pory mamy tylko jedno zgłoszenie kradzieży roweru i w tej sprawie prowadzone są czynności. Cały czas współpracujemy również z innymi instytucjami. Zależy nam na tym, aby temu człowiekowi skutecznie pomóc i aby nie doszło do niepożądanych sytuacji - mówi nam Patrycja Kaszuba, oficer prasowy KPP w Brzegu.

Warto podkreślić również, że mała liczba zgłoszeń wynikać może z tego, że ludzie nie do końca są przekonani, iż mogą one im pomóc. Natomiast jeśli policja znajduje już zaginiony rower to niezwłocznie wraca on do właściciela.