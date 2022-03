Ogłoszono przetarg na budowę skateparku w Brzegu. Powstanie przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 na ul. Oławskiej Adrian Gajewski

Gmina Brzeg ogłosiła przetarg na budowę skateparku na ul. Oławskiej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5. Jest to jedno z trzech zadań (obok lodowiska i placu zabaw), na które gmina otrzymała dotację w wysokości 700 tysięcy złotych z UE. To długo wyczekiwane miejsce w Brzegu i z pewnością jest to świetna informacja dla dzieci, młodzieży oraz osób jeżdżących na rolkach, deskorolkach i rowerach.