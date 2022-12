Polecane apteki w Brzegu. Odkryj apteki w grudniu 2022

Rzeczy od których zależy wybór apteki jest więcej. Klienci wracają do konkretnej apteki, jeżeli w okienku otrzymują życzliwą i szybką pomoc. Dużym plusem jest także brak kolejek.

Po tym poznasz dobrego farmaceutę

Cechy dobrego farmaceuty to uprzejmość i profesjonalizm. Powinien on być specjalistą w dziedzinie farmacji. Będzie wiedział jak Ci pomóc, jeżeli zapytasz o to, jaki lek zastosować. Grono klientów powiększa się, jeśli w aptece sprzedaje lubiany farmaceuta.