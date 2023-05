Policjanci z Brzegu podsumowali długi weekend majowy. Były wypadki, wykroczenia i posypały się mandaty

- Pierwszy z nich to właściciel chryslera. Do zdarzenia z jego udziałem doszło w piątek późnym wieczorem na dk 39 przed Rogalicami. Z policyjnych ustaleń wynika, że mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do przydrożnego rowu. Na szczęście mężczyzna jechał sam i w tym zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń. Na całe zdarzenie najechał dzielnicowy z brzeskiej komendy wracający ze służby. Natychmiast zareagował i wspólnie ze świadkiem zdarzenia zabezpieczyli kluczyki od pojazdu i poczekali do przyjazdu patrolu. Badanie na urządzeniu pokazało, że kierowca chryslera w organizmie miał blisko 1,5 promila alkoholu - informuje oficer prasowy .