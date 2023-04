Policjanci z brzeskiej drogówki podsumowali działania skierowane na bezpieczeństwo pieszych. Ujawnili blisko 50 wykroczeń Adrian Gajewski

KPP Brzeg

Policjanci brzeskiej drogówki włączyli się w wojewódzkie działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów oraz innych użytkowników naszych dróg. W trakcie swoich działań ujawnili blisko 50 wykroczeń związanych m. in. z niewłaściwym zachowaniem wobec pieszych czy też niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej. Działania rozpoczęły się od wczesnych godzin porannych 27 kwietnia i trwały do wieczora.