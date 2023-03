Policjanci z powiatu brzeskiego zatrzymali 7 osób. Wszyscy byli poszukiwani listami gończymi i trafili do więzienia

Pierwszy został zatrzymany 29-latek, który został skazana na karę blisko 3 lat pozbawienia wolności za wcześniej popełnione przestępstwa. Sąd skazał go na karę więzienia za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Został skazany również za przestępstwa przeciwko mieniu.

Kolejny z zatrzymanych to 44-letni mieszkaniec gminy Grodków.

- Mężczyzna nie stawił się w zakładzie karnym do odbycia kary więzienia za przestępstwa przeciwko opiece i rodzinie. Funkcjonariusze ustalili gdzie przebywa i swoje podejrzenia postanowili sprawdzić. Wówczas pojechali do jednej z miejscowości w gminie Grodków, zapukali do jego mieszkania i tam go zastali. Trafił już do więzienia gdzie spędzi najbliższe kilka miesięcy - dodaje asp. Kaszuba.