Poznaliśmy laureatów akcji "Aktywny Brzeżanin - Aktywna Brzeżanka". 26 osób ukończyło wyzwanie

Kwietniowe wyzwanie polegało na przesyłania codziennych, zajerestrowanych aktywności fizycznych na świeżym powietrzu do organizatorów. Można było biegać, uprawiać nordic walking, jeździć na rowerze czy deskorolce. Niektórzy zdecydowanie się nawet na aktywności narciarskie i pływanie.

- W II edycji Aktywnej Brzeżanki - Aktywnego Brzeżanina wystartowało ponad 35 osób, ale wyzwanie zrealizowało ostatecznie 26 osób. 11 z nich przysyłało do nas swoje aktywności codziennie przez 30 dni, za to kilkoro do ostatniej chwili walczyło ze swoimi słabościami, żeby wypełnić postawione minimum. - przekazał MOSiR.