Prasówka 1.11.2023 Brzeg. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Brzegu

1 listopada to popularny czas zbierania datków na szczytne inicjatywy. Kędzierzyn-Koźle, Głubczyce, Głuchołazy, Opole, Kluczbork – w tych opolskich miastach spotkamy na cmentarzach wolontariuszy z puszkami. Na co zbierają pieniądze? Opisujemy najważniejsze i najpopularniejsze opolskie kwesty.

W ubiegłym roku, wg danych GUS, oddawano do użytkowania 27 mieszkań na godzinę. W takim tempie całe opolskie osiedle Wojska Polskiego powstałoby w 15 dni! Brzmi to zaskakująco, ale to tylko dowód na to, że można budować szybko i sprawnie odpowiadać na potrzeby mieszkaniowe Polaków. A te są niemałe, bo luka mieszkaniowa może wynosić co najmniej milion lokali.