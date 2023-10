Prasówka 13.10.2023 Brzeg. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Brzegu

W czwartek wieczorem swoje orędzie do Polaków wygłosił marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Przed jego emisją Telewizja Polska opublikowała komunikat, w którym stwierdziła, że jego wystąpienie jest „agitacją i polemiką wyborczą”.

W mediach społecznościowych w czwartek wiele osób zaczęło informować, że dostało dziwne SMS-y, mające zachęcać do głosowania na Prawo i Sprawiedliwość. Pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa informacyjnego Stanisław Żaryn ogłosił, że wiadomości te są „elementem operacji dezinformacyjnej”.

Serca telewidzów jesienią 2023 roku zdobył nowy program z rolnikami w rolach głównych. Super Rolnicy to produkcja telewizji TTV, w której rywalizację zaczynało 6 drużyn, w finale spotkają się dwie z nich. Kim są Młode Byki, Unia Szwagrów, Para z Hektara, Traktor Fighters, Władcy Oringów i Agro Bracia?

Nawet bardzo ostra krytyka to jedno, ale słowa, które padają pod naszym adresem, są nie do porównania do czegokolwiek wcześniej w polskiej polityce – tak powiedział Mateusz Morawiecki podczas czwartkowej rozmowy z Interią.

Małgorzata Teodorska niegdyś brylowała na salonach, zachwycała urodą i opędzała się od adoratorów. Zrezygnowała jednak z kariery w telewizji i za zakochanym w niej, bogatym przedsiębiorcą wyjechała do... Dubaju. Teraz ponownie żyje w Polsce, ale nie widać jej już w produkcjach telewizyjnych. Jak potoczyło się życie dawnej ulubienicy widzów „Plebanii”?