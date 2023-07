Prasówka 21.07.2023 Brzeg. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Brzegu

Biskup Andrzej Czaja, długoletni pasterz Diecezji Opolskiej, przeszedł udaną operację przeszczepu wątroby. Cała wspólnota diecezji, wraz z biskupami pomocniczymi modliła się o sukces tego ważnego zabiegu.

W Polsce od 100 do 200 tysięcy ludzi chodzi z wykrywaczami metalu na „poszukiwania” skarbów. Popełniają przestępstwo szukając nawet we własnym ogrodzie, ale grupa posłów chce to zmienić.