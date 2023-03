Prasówka 30.03.2023 Brzeg. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Brzegu

Od sukni księżniczek, poprzez strój przypominający syrenkę, suknie ślubne, nawiązania do Myszki Miki, aż po klasyczne, eleganckie zestawy. We wtorek (28 marca) w Teatrze Polskim z okazji koncertu „100 lat Disneya ” gwiazdy zaprezentowały cały szereg przeróżnych stylizacji.

lenovo tab m10 hd to tablet hd drugiej generacji o…

lenovo tab m10 fhd plus (2. generacji) wyróżnia si…

Tab M10 FHD Plus ZA5V0291PL Tablet LENOVO

lenovo tab m10 fhd plus (2. generacji) wyróżnia si…

Tab M10 Plus FHD ZA5T0207PL Tablet LENOVO

lenovo tab m8 (2. generacji) to niewielki tablet, …

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Brzegu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Pistacje to smaczna i zdrowa przekąska oraz dodatek do wielu dań, a zwłaszcza deserów. Orzeszki pistacjowe są źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych, obniżają ciśnienie krwi i poziom cholesterolu, wspomagają pracę serca, a także odmładzają i ułatwiają zasypianie. Jednak nie każdy może je jeść bez ograniczeń. Niektóre osoby powinny ich unikać. Kto nie powinien jeść pistacji i dlaczego? Sprawdź, czy należysz do osób, którym pistacje szkodzą.