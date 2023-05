Prasówka 31.05.2023 Brzeg. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Brzegu

Prasówka 31.05 Brzeg: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Brzegu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

To niezwykle ważne rozwiązanie, które będzie sporym ułatwieniem w transporcie pacjentów do szpitala. Po kilku miesiącach prac, wszystko wskazuje na to, że nowa droga do Brzeskiego Centrum Medycznego już niedługo zostanie otwarta.