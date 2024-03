Prasówka 5.03.2024 Brzeg. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Brzegu

Minął termin zgłaszania kandydatów na radnych w nadchodzących wyborach. Co prawda na oficjalne listy, które opublikuje PKW, musimy zaczekać do 14 marca, jednak część komitetów zaczęła odsłaniać już karty. W poniedziałek (4 marca) swoje „jedynki” do sejmiku województwa ogłosiły Zjednoczona Prawica oraz Lewica.