Prasówka 5.05.2023 Brzeg. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Brzegu

Wszelka współpraca partnerska samorządów umożliwia wymianę doświadczeń na wielu płaszczyznach, jak również wzajemne korzystanie ze swojej wiedzy w różnych dziedzinach. Po przerwie spowodowanej pandemią Covid-19, do Brzegu przyjechały delegacje z niemieckiego Goslar oraz czeskiego Beroun.

Barbara Kurdej-Szatan niedawno przeprowadziła się do nowego mieszkania. Zobacz, jak mieszka popularna polska aktorka z mężem Rafałem Szatanem i dziećmi. Sprawdź, gdzie uwiła gniazdko celebrytka. Luksusowy apartament z widokiem robi na internautach ogromne wrażenie.

Karol Czubak okazał się bezkonkurencyjny w skali całej Polski. Napastnik pierwszoligowej Arki Gdynia wygrał kwietniowy plebiscyt Piłkarskich Orłów dzięki zdobyciu pięciu bramek. Wyprzedził Marca Guala z ekstraklasowej Jagiellonii Białystok oraz Mateusza Baszaka z czwartoligowego zespołu Karkonosze Jelenia Góra.

Nadchodzi czas Komunii. Maj to tradycyjnie w Polsce miesiąc ważnego wydarzenia: Komunii Świętych. Przystąpienie dziecka do jednego z najważniejszych sakramentów, jest ważną uroczystością dla całej rodziny. Jest także nie lada wyzwaniem: czym obdarować naszą pociechę w tym wyjątkowym dniu? Warto, by dziecko zapamiętało ten szczególny dzień nie tylko poprzez prezenty.