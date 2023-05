Prasówka 9.05.2023 Brzeg. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Brzegu

Finalistkami konkursu piękności Miss Województwa Dolnośląskiego 2023 były Martyna Kierat z Opola oraz Daria Szewczyk z Gogolina, a wśród nastolatek Kinga Kałmucka z Zawadzkiego. Ale pięknych Opolanek było na gali we Wrocławiu więcej: Kamila Świerc i Julia Kuszewicz. Zobaczcie zdjęcia z gali we Wrocławiu.

Wystartowały finały wojewódzkie XXIII edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. Uroczystego otwarcia rozgrywek dokonali Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak oraz Prezes OZPN - Tomasz Garbowski. Po raz pierwszy w historii, w turnieju biorą udział wyłącznie szkoły. Brzeskie eliminacje wojewódzkie potrwają do 9 maja.

W pierwszych dniach czerwca odbędzie się w Opolu kolejna, siódma już edycja Festiwalu Książki. Impreza co roku przyciąga do stolicy regionu najpoczytniejszych pisarzy i pisarki oraz największe wydawnictwa w kraju. Tegoroczna edycja ma być największą z wszystkich dotychczasowych.

Prasówka 9.05 Brzeg: pozostałe wydarzenia

