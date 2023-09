Prasówka Brzeg 1.09.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Brzegu nie minęło Cię nic ważnego

34-letnia Krystyna Sz. została dzisiaj (31 sierpnia) doprowadzona do Prokuratury Rejonowej w Opolu. Usłyszała zarzut podwójnego zabójstwa dwojga swoich dwojga dzieci: 4-letniej córeczki i 3-letniego synka. Grozi jej kara dożywocia.

Na skwerze Solidarności w Opolu odbyły się obchody 43. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych. Jak zgodnie podkreślali uczestnicy uroczystości, podpisanie porozumień w 1980 roku uznawane jest za jeden z przełomowych momentów na polskiej drodze do obalenia komunizmu.

Krew to jedna z najcenniejszych rzeczy, które możemy przekazać drugiemu człowiekowi, dlatego warto namawiać kolejne pokolenia, żeby oddawały ten drogocenny płyn. Przypominamy, jak można to zrobić po raz pierwszy.

Przez ostatnie kilkanaście lat strefa ekonomiczna w Skarbimierzu-Osiedlu rozrosła się niebywale. Gmina oferowała dobre warunki dla inwestorów, którzy chętnie związali swoją przyszłość z tym miejscem. Powiat brzeski to nie tylko jednak Skarbimierz, w Brzegu również nie brakuje firm, które funkcjonują od wielu lat i zatrudniają sporo ludzi. Do tego kolejnym krokiem dla miasta ma być nowopowstała strefa ekonomiczna przy ul. Małujowickiej, z którą wiązane są poważne plany.

„Bezpieczna doga do szkoły” to nazwa konkursu skierowanego do uczniów opolskich szkół podstawowych. Zadaniem młodych Opolan jest przygotowanie minutowego filmu przypominającego zasady poruszania się po drogach.