Prasówka Brzeg 12.09.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Brzegu nie minęło Cię nic ważnego

W ciągu pięciu dni z Kanału Gliwickiego zebrano 380 kilogramów martwych ryb. Przyczyną śnięć jest złota alga. Wojewoda opolski zakazał wczoraj korzystania z kanału, od śluzy Nowa Wieś do granicy województwa, między innymi do wędkowania czy rekreacji. Sytuacja jest poważna.

Niedługo odbędą się wybory parlamentarne 2023. Poznaliśmy kandydatów do Sejmu z okręgu numer 21 i do Senatu z okręgów numer 51, 52, 53. Wszystkie partie polityczne przedstawiły listy ze swoimi reprezentantami. Kto będzie walczył o mandaty w Twoim okręgu? Oto wszyscy kandydaci.

W przyszłym roku zmiana zasad waloryzacji emerytur i rent. Co najmniej 4200 zł więcej do emerytury. Trwają prace nad przepisami dotyczącymi zasad waloryzacji rent i emerytur. Ile pieniędzy dostaną emeryci i renciści? Sprawdź szczegóły zmian i wyliczenia brutto oraz netto Co ulegnie zmianie? Dla kogo będą one bardziej korzystne? Sprawdź!

Tysiące motocyklistów uczestniczyło w wydarzeniu pod nazwą „Memento mori”, które w niedzielę (10 września) po raz osiemnasty odbyło się w Kuniowie.