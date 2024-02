Prasówka Brzeg 13.02.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Brzegu nie minęło Cię nic ważnego

Bal Lwic to dobrze znana cykliczna impreza, dedykowana Lwicom. Tegoroczna edycja odbyła się tradycyjnie w Miejsko-Gminnym Domu Kultury w Lewinie Brzeskim, przyciągając panie z Lewina Brzeskiego oraz okolicznych miejscowości i gmin.

Prasówka 13.02 Brzeg: pozostałe wydarzenia

21-letni Dawid Tyszkowski z Wołczyna został jednym z pięciu nominowanych do Odkryć Empiku w kategorii Muzyka. Można go będzie oglądać już we wtorek (13 lutego) w telewizji na wielkiej gali muzycznej. 21-latek z Wołczyna robi w oszałamiająco szybkim tempie karierę muzyczną.