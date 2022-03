Prasówka Brzeg 22.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Brzegu nie minęło Cię nic ważnego

Trwają prace w obrębie pasów drogowych ulic Jana Pawła II i Piastowskiej w Brzegu. Wykonawcą jest firma Brukarstwo Odwadnianie Terenu i Roboty Bitumiczne „JARZĄBEK” Spółka Jawna. Zakończenie prac zaplanowano na październik 2022 roku. Jak przebiega przebudowa i co się zmieniło?

Opolskie urzędy przyjmują już wnioski o rekompensatę dla mieszkańców goszczących uchodźców z Ukrainy. Można dostać do 1200 zł miesięcznie za osobę. Pieniądze będą wypłacane przez dwa miesiące.

Warszawa to nie tylko wieżowce i blokowiska. Miasto pełne jest terenów zielonych, a na przedmieściach znaleźć można prawdziwe puszcze, pełne roślin i zwierząt, które na wiosnę odżywają i przyciągają mieszkańców kolorami, zapachami i dźwiękami. Lasy Warszawy i okolic to świetne miejsca na wiosenny spacer, kojący nerwy i obniżający stres. Jeśli nie macie pomysłu na wycieczkę na łono przyrody, a chcielibyście powitać wiosnę i nacieszyć się budzącą się do życia przyrodą, przedstawiamy piękne i ciekawe leśne trasy spacerowe Warszawy.