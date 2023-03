Prasówka Brzeg 31.03.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Brzegu nie minęło Cię nic ważnego

29 marca w Brzeskim Centrum Kultury odbyło się uroczyste podsumowanie etapu gminnego Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych.

Policjanci z brzeskiej drogówki zatrzymali do kontroli właściciela audi. Mężczyzna na obowiązującej „pięćdziesiątce” jechał blisko 70 km/h. Jak się okazało na koncie ma on również inne przewinienia. Nigdy nie posiadał uprawnień do kierowania i oraz był pijany - miał 3 promile alkoholu w organizmie.