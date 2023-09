Prasówka Brzeg 5.09.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Brzegu nie minęło Cię nic ważnego

Wraz z końcem wakacji popularne kurorty w kraju żegnają tłumy wczasowiczów, co jednocześnie jest szansą na wyjazd dla tych, którzy nie przepadają za ściskiem i hałasem. Jeśli planujecie wybrać się nad Bałtyk wczesną jesienią, przedstawiamy 7 miejscowości nad morzem, które we wrześniu prezentują się naprawdę magicznie. Tam odnajdziecie spokój i ciekawie spędzicie czas.

Cztery dni nauki w szkole i jeden dzień w plenerze, odejście od 45-minutowych lekcji i nacisk na nauki ścisłe - takie zmiany planuje wprowadzić 13 szkół podstawowych w Wodzisławiu Śląskim. Nauczyciele przeszli już niezbędne szkolenia, a zmiany zaczną obowiązywać od nowego roku szkolnego. Co zmieni się dla uczniów w tym roku szkolnym? Jak ma wyglądać innowacja przeprowadzona w szkołach podstawowych w Wodzisławiu Śląskim? Dlaczego wdrażanie projektu zostało zatrzymane?

4 września uczniowie i nauczyciele rozpoczynają nowy rok szkolny 2023/2024. W tym roku szkolnym do szkół podstawowych i średnich uczęszczało będzie ponad 4 miliony uczniów. Laptopy dla uczniów klas IV szkół podstawowych, wprowadzenie nowego przedmiotu biznes i zarządzenie, mLegitymacje dla wszystkich uczniów i testy sprawności fizycznej - to tylko wybrane zmiany, które zaczną obowiązywać w nowym roku szkolnym 2023/2024. Co jeszcze czeka w nadchodzącym roku szkolnym uczniów i nauczycieli?