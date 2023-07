Prasówka Brzeg 6.07.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Brzegu nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka 6.07 Brzeg: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Brzegu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Od popołudnia aż do wieczora przez Opolszczyznę przetaczały się burze z silnymi opadami deszczu. Wiele ulic i piwnic zostało zalanych. W Opolu doszło do zawalenia się budynku. Nieprzejezdny jest przejazd ulicą Wojska Polskiego pod wiaduktem kolejowym. 222 strażaków walczyło do wieczora ze skutkami burzy w całym województwie opolskim.